1205 दिन का सूखा खत्म... विराट के 75वीं इंटरनेशनल सेंचुरी से सोशल मीडिया गुलजार, किसने क्या कहा?

नई दिल्ली. विराट कोहली ( Virat Kohli) ने ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट मैच की पहली पारी में शानदारा सैकड़ा जड़ा. कोहली के टेस्ट का यह 28वां जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का 75वां शतक है. कोहली ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में जारी 4 मैचों की सीरीज के चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में यह बेहतरीन पारी खेली.

कोहली ने 241 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से शतकीय पारी खेली. उन्होंने लगभग 3 साल बाद टेस्ट में शतक जड़ा है. इससे पहले विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में अपना अखिरी शतक 22 नवंबर 2019 को लगाया था. कोहली ने तब बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डंस स्टेडियम में पिंक बॉल टेस्ट मैच में 139 रन की पारी खेली थी.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने कोहली के शतक का जश्न एक वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर मनाया है.

This is Virat Kohli the batter. Has the power and the tools, and knows when to use what. Well played @imVkohli 👏🏽 #INDvAUS pic.twitter.com/TSmEV2G2jD

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) March 12, 2023