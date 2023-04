विराट कोहली का मजेदार VIDEO वायरल, लड़ाई पर बोले- 'कोई मुझे मार के निकल जाएगा...'

नई दिल्ली. क्रिकेट के मॉडर्न महान खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली इस खेल को खेलने वाले सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं. कोहली दुनिया में सबसे अधिक मांग वाले एथलीटों में से एक रहे हैं. जिस तरह से वह मैदान में उतरते हैं, हर बार अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं. कोहली के लोकप्रिय होने का एक बड़ा कारण मैदान पर उनका व्यक्तित्व भी है. विराट कोहली कभी भी मैदान पर अपनी भावना दिखाने से पीछे नहीं हटते हैं. खासकर जब उनकी टीम संकट की स्थिति में होती है. फैन्स को लाइव मैच में मिडिल फिंगर दिखाने से लेकर विरोधियों और अंपायरों के साथ तीखी तकरार करने तक… कोहली की मैदान पर कई बार गाली-गलौज की घटनाएं हुई हैं. हालांकि, उन्होंने कभी शारीरिक रूप से किसी से भी लड़ते हुए नहीं देखा गया. 34 वर्षीय बल्लेबाज ने हाल ही में खुलासा करते हुए कहा है कि वह मौखिक रूप से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन शारीरिक लड़ाई में नहीं पड़ेंगे.

विराट कोहली ने स्टार स्पोर्ट्स पर ‘राइजिंग फ्रॉम एशेज’ शो में बात करते हुए कहा, ”फिजिकल तो चांस ही नहीं है. कोई मुझे मार के निकल जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा, उसको नहीं पता क्या हुआ.” मेजबान जतिन सप्रू ने तुरंत ही बीच में कोहली को टोक दिया और कहा, ”आप जानते हैं कि अगला सवाल क्या होगा?” इस तुरंत जवाब देते हुए विराट कोहली ने कहा, ”मुंह से कुछ भी बुलवाओ, लेकिन मैं फिजिकल लड़ाई नहीं करता.”

विराट कोहली ने यह भी बताया किया कि वह केवल मैदान पर ही मौखिक लड़ाई में शामिल हो जाते है, क्योंकि वह जानते हैं कि अंपायर आखिर में आकर उन्हें दूसरे व्यक्ति से अलग कर देगा, इसलिए उनके विवाद में पड़ने का कोई मौका नहीं है. टीम इंडिया के स्टार बैटर ने कहा, ”यार वो भी मैं मैदान पर करता हूं, मुझे पता है वहां पर लड़ाई नहीं हो सकती ना, वहां पर अंपायर बीच में आ जाएगा ना.”

Virat bro 😭, bhai ladta hai cause he knows umpire beech mein ajayega 😂. #ViratKohli pic.twitter.com/7xM6MhpatZ

— Aani (@wigglyywhoops) April 21, 2023