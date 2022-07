IND vs ENG: 'मुंह बंद रखो'...जॉनी बेयरस्टो से विराट कोहली की तू-तू, मैं-मैं, अंपायर ने किया बीच-बचाव

नई दिल्ली. भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में 5वां टेस्ट खेला जा रहा है. इस टेस्ट के पहले दो दिन जहां टीम इंडिया के नाम रहे, तो वहीं, तीसरे दिन इंग्लैंड ने अच्छी शुरुआत की. बारिश के कारण मैच रोके जाने के वक्त इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 200 रन बना लिए थे. जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स के बीच पांचवें विकेट के लिए 75 गेंद में 66 रन की पार्टनरशिप हुई और इसी साझेदारी के दम पर इंग्लैंड की लड़खड़ाई पारी संभली और टीम 200 रन तक पहुंची. तीसरे दिन विराट कोहली भी पूरे एक्शन में नजर आए. वो मैदान पर इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो से भिड़ गए. दोनों के बीच मैदान पर ही तू-तू,मैं-मैं होने लगी. कोहली ने तो इशारों में बेयरस्टो को मुंह बंद करके बैटिंग करने तक के लिए कह दिया. विवाद बढ़ने पर अंपायर को दखल देना पड़ा. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कोहली और बेयरस्टो के बीच यह पूरा विवाद इंग्लैंड की पारी के 32वें ओवर में हुआ. तब मोहम्मद शमी गेंदबाजी कर रहे थे. शमी की सटीक लाइन लेंथ से बेयरस्टो काफी परेशानी में थे. इस ओवर की पहली गेंद पर ही बेयरस्टो बीट हो गए. यह गेंद तेजी से अंदर की तरफ आई और बेयरस्टो ने इस पर ड्राइव लगाने की कोशिश की. लेकिन गेंद स्टम्प के ऊपर से निकल गई और बेयरस्टो बोल्ड होने से बाल-बाल बचे. इसके बाद स्लिप में खड़े कोहली ने बेयरस्टो के खिलाफ स्लेजिंग शुरू कर दी. विराट ने चुटकी लेते हुए कहा कि जॉनी बेयरस्टो गेंद को छोड़कर सबकुछ देख सकते हैं.

कोहली की एक बात से भड़क गए बेयरस्टो

कोहली की यह बात बेयरस्टो को नागवार गुजरी और उन्होंने कोहली को मुंह बंद रखने का इशारा किया. इसके बाद कोहली उनके पास पहुंच गए और दोनों के बीच नोंकझोंक शुरू हो गई. मामला बढ़ता देख, अंपायर को भी आना पड़ गया. इसके बाद दोनों शांत हुए. लेकिन, कोहली ने स्लिप की तरफ जाते-जाते भी बेयरस्टो को अपना मुंह बंद रखने का इशारा किया और चुपचाप बैटिंग करने को कहा.

दूसरे दिन भी कोहली ने बेयरस्टो को चिढ़ाया था

यह इस टेस्ट में इकलौता मौका नहीं था, जब विराट और बेयरस्टो के बीच बहस हुई थी. दूसरे दिन भी जब बेयरस्टो शमी की गेंद नहीं खेल पा रहे थे. तब भी पूर्व भारतीय कप्तान ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी का नाम लेकर बेयरस्टो को चिढ़ाया था. हालांकि, बाद में दोनों इस पर हंसते नजर आए थे. इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है.

