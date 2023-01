VIDEO: विराट कोहली के 50वें शतक का इंतजार खत्म, पाकिस्तान में बनेगा इतिहास! वीडियो देखा या नहीं

नई दिल्ली. विराट कोहली (Virat Kohli) ने साल 2023 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है. वे अब तक 4 वनडे में 2 शतक ठोक चुके हैं. वे सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के 49 शतक को तोड़ने से सिर्फ 4 कदम दूर हैं. उन्होंने अब तक 46 शतक लगाए हैं. श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे में कोहली ने 2 शतक ठोके. भारत और न्यूजीलैंड के बीच (IND vs NZ) अभी वनडे सीरीज खेली जा रही है. पहले मैच में हालांकि कोहली कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे. दूसरा मैच 21 जनवरी शनिवार को रायपुर में खेला जाना है. भारतीय टीम 3 मैचों की सीरीज में अभी 1-0 से आगे है. दूसरा मैच जीतकर टीम सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी.

ब्रॉडकॉस्टर स्टार स्पोर्ट्स ने विराट कोहली के 50वें शतक को लेकर एक वीडियो जारी किया है. इसमें न्यूजीलैंड सीरीज से लेकर वनडे वर्ल्ड कप तक को दिखाते हुए बताया गया है कि कोहली 50 शतक पूरा कर सकते हैं. वर्ल्ड कप के मुकाबले भारत में ही होने हैं. टीम इंडिया को न्यूजीलैंड सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट और वनडे सीरीज खेलनी है. इसके अलावा पाकिस्तान को वनडे एशिया कप की मेजबानी मिली है. ऐसे में काेहली एशिया कप में 50 शतक के रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं.

Records are meant to be broken. History is meant to be re-written.

👑 @imVkohli can now do them both 😎

Will he scale the #50 mark on the Road to the World Cup?

