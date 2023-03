विराट कोहली शतक जड़ने के बाद लॉकेट को क्यों चूमते हैं? आखिर उसमें क्या है खास? जानिए सबकुछ

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Anushka Sharma) ने अहमदाबाद टेस्ट मैच में शानदार शतक जड़ा. विराट ने इंटरनेशनल करियर के 75वें शतक का जश्न खास अंदाज में मनाया. दाएं हाथ के अनुभवी बैटर कोहली ने 28वां टेस्ट शतक जड़ने के बाद गले से लॉकेट निकालकर उसे चूमते हुए नजर आए. आखिर उस लॉकेट से विराट का इतना लगाव क्यों है? लॉकेट में ऐसा क्या है जिसे वह शतक जड़ने के बाद पहले ही इसी अंदाज में चूमते हुए नजर आ चुके हैं. आइए जानते हैं.

दरअसल, विराट कोहली जिस लॉकेट को अपने गले में पहनते हैं वह उनकी वेडिंग रिंग है. इस लॉकेट के बारे में कमेंटेटर हर्षा भोगले ने एक बार कहा था कि ये विराट के प्यार की निशानी है और वह ऐसा कर पत्नी अनुष्का शर्मा के प्रति अपने प्यार को जाहिर करते हैं. विराट के साथ अनुष्का हमेशा खड़ी रहती हैं. मुश्किल समय में वह उनका हमेशा साथ देती हैं और पति का हौसला बढ़ाती हुई नजर आती हैं.

कोहली ने 2018 में की थी इसकी शुरुआत

34 वर्षीय विराट को पहली बार जनवरी 2018 में लॉकेट चूमते हुए देखा गया था जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में 153 रन की पारी खेली थी. उसी साल यानी जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ करियर का 22वां टेस्ट शतक जड़ने के बाद फिर वह लॉकेट को चूमते हुए नजर आए.

The milestone we’d all been waiting for and here it is!

71st International Century for @imVkohli 🔥💥#AsiaCup2022 #INDvAFGpic.twitter.com/hnjA953zg9

— BCCI (@BCCI) September 8, 2022