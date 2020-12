DRS Contoversy: कोहली के रिव्यू को अंपायर ने नकारा और मैथ्यू वेड को मिल गया जीवनदान

There was drama at the SCG as India asked for a review against Matthew Wade #AUSvIND https://t.co/uKOu9nSMm2 — cricket.com.au (@cricketcomau) December 8, 2020

India wanted to review thisThe third umpire said no because replays had already been shown on the big screen📺 Watch Game 3 of the #AUSvIND T20 Series 💻Stream on Kayo: https://t.co/D2hPeaeuUK📝 Live blog: https://t.co/A2UsaCAcQ8📱Match Centre: https://t.co/dBiwS9SERZ pic.twitter.com/MIlm11GC0C — Fox Cricket (@FoxCricket) December 8, 2020

The referral against Wade raises an interesting question. If the big screen shows the replay within the time allotted for the referral, can you disallow the referral? In this case we need to see the timer but the question is valid — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) December 8, 2020

Right decision made. Can’t have the review after the replays are on the big screen. But was it up earlier than it should have been??? Or was it played only after 15 seconds had lapsed?? #Wade #Natarajan #AusvInd — Aakash Chopra (@cricketaakash) December 8, 2020

Null and Void DRS - Correct Decision!VK and KL were late to take DRS. Also, #Wade was LBW #AUSAvINDA #AUSvIND pic.twitter.com/gjfGgKd6aY — WikiLeaks ιη∂ια 2.0 (@Satyan_beshi) December 8, 2020

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच तीन मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम टी20 मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला गया. मैच के दौरान टेलीविजन अंपायर ने विराट कोहली (Virat Kohli) के रिव्यू को नकार दिया गया, जो उन्होंने मैथ्यू वेड (Matthew Wade) के विकेट के लिए लिया था. दरअसल, इस रिव्यू को यह कहते हुए अमान्य करार दिया कि भारतीय कप्तान ने बड़ी स्क्रीन पर रिप्ले देखा था. इस दौरान विराट कोहली को अंपायर के साथ बहस करते हुए भी देखा गया, लेकिन अंपायर ने उन्हें पूरी स्थिति के बारे में समझा दिया था.ओपनर मैथ्यू वेड के विकेट को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई. 11वें ओवर में वेड 35 गेंदों में 50 रन बनाकर खेल रहे थे. टी नटराजन गेंदबाजी कर रहे थे और उनकी गेंद मैथ्यू वेड के पैड पर जा लगी. वेड को नॉट आउट दिया गया. विराट कोहली इस दौरान लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे थे. वह वहीं से गेंदबाज और विकेटकीपर केएल राहुल से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उन्हें अंपायर के फैसले की समीक्षा करनी चाहिए. एक लंबे विचार-विमर्श के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने इसके खिलाफ फैसला किया है.इसके बाद भारतीय कप्तान मुड़े और बाउंड्री के पास जाने लगे. उन्होंने उस गेंद का रिप्ले बड़ी स्क्रीन पर देखा और फिर रिव्यू लिया. वेड स्ट्राइक के लिए तैयार थे, जब राहुल ने उन्हें बताया कि रिव्यू लिया गया है. वेड को फॉक्स क्रिकेट के स्टंप माइक पर स्क्वायर लेग अंपायर का विरोध करते हुए सुना गया, जो कह रहे थे- उन्होंने इसे बड़े परदे पर देखने के बाद लिया है.रिव्यू के दौरान तीसरे अंपायर पॉल विल्सन ने इसे नकार दिया, यह कहते हुए कि यह अमान्य है, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पर रिप्ले पहले ही दिखाया जा चुका था. विल्सन ने कहा, ''हम इस रिव्यू पर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पर रिप्ले दिखाया जा चुका है.''बता दें कि एक रिप्ले दिखाने से, रिव्यू की जरूरत खत्म हो जाती है और यह माना जाता है कि बड़े परदे पर कोई 15 सेकंड की उलटी गिनती घड़ी नहीं थी. अगर कोहली ने रिप्ले देखे बिना रिव्यू लिया होता तो वेड आउट हो जाते. बॉल ट्रैकिंग तकनीक के साथ नटराजन की डिलीवरी की पुष्टि की गई. भारत को अपना रिव्यू वापस मिल गया. मैच भी आगे बढ़ गया. इसके तीन गेंद बाद शार्दुल ठाकुर की गेंद पर पहला छक्का पड़ा.ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के उप कप्तान मैथ्यू वेड ने 53 गेंद में 80 रनों की शानदार पारी खेली. यह उनके टी20 इंटरनेशनल का अधिकतम स्कोर भी रहा. वेड की इस पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए 187 रनों का लक्ष्य दिया.