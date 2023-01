विराट कोहली के लिए खास है 26 जनवरी, 13 पारी बाद मिली थी सबसे बड़ी खुशी; फिर भी फूटा था गुस्सा

नई दिल्ली. विराट कोहली की गिनती आज दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों में होती है. सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ने का कोई सबसे बड़ा दावेदार है तो वो कोहली ही हैं. वनडे में तो वो सचिन के 49 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ने के बिल्कुल करीब हैं. कोहली के लिए आज का दिन यानी 26 जनवरी बेहद खास है. क्योंकि इसी दिन कोहली ने अपनी एक पारी से यह दिखा दिया था कि वो भविष्य के स्टार क्रिकेटर होंगे. कोहली ने साल 2012 में आज ही के दिन यानी 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में शतक ठोका था. यह उनके टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी थी. 13 पारी खेलने के बाद उनका पहला टेस्ट शतक आया था.

विराट की यह शतकीय पारी टीम के काम नहीं आ पाई थी. क्योंकि भारत यह टेस्ट 298 रन से हार गया था. लेकिन, इस एक पारी से उन्होंने यह साबित कर दिया था कि वो विश्व क्रिकेट पर राज करने आए हैं. कोहली ने 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेले गए इस टेस्ट की पहली पारी में 116 रन बनाए थे. उनका पहला शतक इसलिए भी खास था. क्योंकि वो तब बैटिंग के लिए उतरे थे, जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 604/7 के स्कोर के जवाब में 87 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे. लेकिन विराट ने शतक ठोक भारत को जल्दी आउट होने से बचा लिया.

On this day in 2012, 23-year-old Virat Kohli smashed his maiden Test hundred.

India 87 for 4 then King walked in & scored 116 runs in Australia – only hundred by an Indian in this series. pic.twitter.com/zCAESNvJvN

