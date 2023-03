'जब पिता गुजरे तो नजरिया बदला, लेकिन....' फिर विराट कोहली की जिंदगी कैसे बदली? असल वजह खुद बताई

नई दिल्ली. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है. कोहली का मानना है कि अनुष्का से मिलने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई. कोहली के मुताबिक, अनुष्का शर्मा से पहली मुलाकात उनके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट साबित हुआ. विराट कोहली ने आरसीबी ने पॉडकास्ट में अपनी एक्ट्रेस पत्नी को लेकर ये बातें कहीं.

विराट कोहली ने अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लेटेस्ट पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी की कुछ बड़ी घटनाओं पर नजर डाली है. कोहली ने इस पॉडकास्ट में याद किया कि पिता के निधन के बाद कैसे जिंदगी में बदलाव आए. उन्होंने कहा कि पिता के निधन के बाद चीजों को देखना उनका नजरिया बदला, लेकिन जिंदगी नहीं.

पिता के निधन से मेरी जिंदगी नहीं बदली

कोहली ने कहा, “जब मेरे पिता का निधन हुआ, तो जिंदगी देखने के प्रति मेरा नजरिया बदला, लेकिन जिंदगी बहुत नहीं बदली. पिता के जाने के बाद भी मेरी जिंदगी पहले जैसी ही थी. इस घटना ने मुझे और मजबूत बनाया और अपने लक्ष्य के प्रति मैं और फोकस हासिल कर पाया. लेकिन, मेरे लिए ये जिंदगी बदलने वाला नहीं साबित हुआ. क्योंकि मैं इसके बाद भी वही कर रहा था, जो इससे पहले करता था. हालात और माहौल भी वैसे भी थे.”

Virat talks about how his life changed after meeting Anushka Sharma on @eatsurenow presents #RCBPodcast! 💖#PlayBold @imVkohli @danishsait pic.twitter.com/90JHI5ESkr

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 9, 2023