IND vs ENG: विराट कोहली ने बाहर जाती गेंद को छेड़ा और हो गए OUT, सोशल मीडिया पर ट्रोल

नई दिल्ली. टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की गिनती दिग्गज बल्लेबाजों में होती है लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में वह अपनी फॉर्म से जूझते नजर आ रहे हैं. विराट इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच में जहां खाता भी नहीं खोल पाए थे, वहीं दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 42 रन बनाए. लॉर्ड्स में जारी दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में वह 20 रन बना सके और सैम करेन (Sam Curran) ने उन्हें शिकार बनाया. विराट ने बाहर जाती गेंद को छेड़ा और विकेट के पीछे जोस बटलर ने उन्हें कैच कर लिया.

सैम करेन ने जैसे ही दूसरी पारी के 24वें ओवर की अपनी पहली ही गेंद पर विराट का विकेट लिया, वह खुशी से झूम उठे. वह खुशी में भागते नजर आए. उन्होंने विराट के सामने ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती गेंद फेंकी और शायद वह गेंद सातवें स्टंप को भी नहीं छूती लेकिन कोहली ने उसे खेलने का प्रयास किया और जोस बटलर को कैच थमा बैठे. विराट इससे पहले भी अपने शरीर से दूर जाती गेंद को खेलने की आदत के चलते आउट हो चुके हैं.

विराट बाहर जाती इस गेंद को फ्रंट फुट की दिशा में खेलना चाह रहे थे लेकिन गलती से बल्ले का किनारा लगा और सीधे जोस बटलर के दस्तानों में गेंद समा गई. विराट ने 31 गेंद खेलीं और 4 चौकों की मदद से 20 रन बनाए. विराट के आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा. एक यूजर ने लिखा, ‘विराट की फिर से कवर ड्राइव लगाने की कोशिश लेकिन पैवेलियन की ओर लौटना पड़ा. बार-बार गलती.’

Sam Curran was pumped up after getting rid of Virat Kohli and that was such a rash shot.pic.twitter.com/ZSl95SPncd

— Mani (@TweetsMani14) August 15, 2021