VIDEO: विराट कोहली ने IPL के बीच बैडमिंटन में आजमाया हाथ! अनुष्का बनी पार्टनर, विरुष्का के नए अंदाज ने लूटी महफिल

नई दिल्ली. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli), यह वो नाम है जो हमेशा चर्चा में रहता है. विराट कभी क्रिकेट के मैदान में अपने प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहते हैं तो कभी पत्नी के साथ दिखने पर क्यूट कपल के तौर पर फैंस उनपर प्यार लुटाते हैं. मौजूदा समय में कोहली आईपीएल (IPL 2023) में अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए अपना सौ प्रतिशत झोंकने में व्यस्त हैं. लेकिन हैरानी की बात है वह इस सब के बीच बैडिमिंटन में भी हाथ आजमा लिया है.

विराट कोहली अक्सर क्रिकेट से समय मिलते ही अपनी फैमिली के साथ समय बिताना पसंद करते हैं. विराट और अनुष्का PUMA के एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान बैडमिंटन खेलते नजर आए. अनुष्का यहां भी कोहली की पार्टनर बनीं. आईपीएल में भी कोहली के हर मैच में अनुष्का उनको चियर करती नजर आती हैं. वहीं, विराट कोहली भी इस सीजन में अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत रहे हैं. पिछले सीजन में कोहली का बल्ला शांत रहा था.

Virat Kohli and Anushka Sharma at Puma Event in Bengaluru.🏸❤️pic.twitter.com/WcLiWz96Tn

— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) April 24, 2023