विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने पर BCCI ने किया रिएक्ट, जानें क्या कहा

नई दिल्ली. विराट कोहली (Virat Kohli) ने भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी से अपना इस्तीफा दे दिया है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज (India vs South Africa) में मिली हार के बाद विराट कोहली ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक लंबा पोस्ट शेयर कर टेस्ट कप्तान का पद (Virat Kohli steps down as Test captain) छोड़ दिया है. उन्होंने 2014 में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) से यह पद संभाला था. विराट के टेस्ट कप्तान का पद छोड़ने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी सोशल मीडिया के जरिये ही अपना रिएक्शन दिया है.

विराट कोहली के सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए बीसीसीआई ने लिखा, ”बीसीसीआई टीम इंडिया के कप्तान को बधाई देता है. उनके प्रशंसनीय नेतृत्व गुणों के लिए जो टेस्ट टीम को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले गए. उन्होंने 68 मैचों में भारत का नेतृत्व किया और 40 जीत के साथ सबसे सफल कप्तान रहे हैं.”

BCCI congratulates #TeamIndia captain @imVkohli for his admirable leadership qualities that took the Test team to unprecedented heights. He led India in 68 matches and has been the most successful captain with 40 wins. https://t.co/oRV3sgPQ2G

— BCCI (@BCCI) January 15, 2022