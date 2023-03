दोस्त के लिए करियर दांव पर लगाने को तैयार! फिट नहीं फिर भी खेलेगा IPL, टीम को दिलाएगा पहला खिताब

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 शुरू होने में अब गिनती के ही दिन बचे हैं. नया सीजन और नई उम्मीद के साथ हर टीम की नजर खिताब जीतने पर है. विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी इसमें शामिल है. आरसीबी ने एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीता है. इस बार उस सूखे को खत्म करने के लिए विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी जैसे खिलाड़ियों ने अपनी कमर कस रखी है. एक और खिलाड़ी है, जिससे आरसीबी को बड़ी उम्मीदे हैं. वो हैं ग्लेन मैक्सवेल. हालांकि, मैक्सवेल पूरी तरह फिट नहीं हैं.

ग्लेन मैक्सवेल ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी. लेकिन, मुंबई वनडे के बाद विशाखापट्टनम और चेन्ई में नहीं उतरे थे. मैक्सवेल अभी भी पूरी तरह फिट नहीं हैं. उन्हें अभी भी पूरी फिटनेस हासिल करने में कई महीने लगेंगे. इसके बावजूद वो आरसीबी की तरफ से आईपीएल में उतरेंगे. मैक्सवेल ने आईपीएल शुरू होने से पहले खुद अपनी फिटनेस पर अपडेट दिया है.

" isDesktop="true" id="5653563" >

मैक्सवेल ने कहा, “पैर अभी ठीक है. लेकिन, मुझे 100 फीसदी फिट होने में अभी भी कई महीने लगेंगे. उम्मीद करता हूं कि पैर मेरा साथ देंगे और मैं आरसीबी के खिताब के सूखे को खत्म करने के लिए अपना योगदान दे पाऊंगा.” यानी पूरी तरह फिट नहीं होने के बावजूद मैक्सवेल खेल रहे हैं. ये बड़ा जोखिम है. क्योंकि अगर उनकी चोट दोबारा उभर आई तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता है.

Maxi is ready to take off at the Chinnaswamy! Here’s what he had to say about playing in front of our home crowd, and his fitness.#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2023 @Gmaxi_32 pic.twitter.com/9poXw6F8Sp

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 25, 2023