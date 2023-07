नई दिल्ली. अमेरिका में भी लोगों को क्रिकेट के रोमांच का मजा लेने का मौका मिल रहा है. यहां मेजर लीग क्रिकेट 2023 का आयोजन हो रहा.इस टी20 में रविवार को सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स और सिएटल ओर्कास के बीच एक मैच खेला गया, जिसे सिएटल ने 35 रन से जीता. इस मैच में सैन फ्रांसिस्को टीम का एक बैटर इस तरह से रन आउट हुआ कि जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. जरा सी सुस्ती बैटर पर इतनी भारी पड़ी कि उसे भारी मन से रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा. इसका वीडियो वायरल हो रहा.

अजीबोगरीब तरीके से आउट होने वाले बैटर का नाम है फिन एलन, जो सैन फ्रांसिस्को टीम की ओर से खेल रहे थे. एलन न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और आईपीएल में विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स की तरफ से खेलते हैं. एलन ने सिएटल ओर्कास के खिलाफ मैच में 178 रन के टारगेट का पीछा करते हुए अच्छी शुरुआत की थी. उन्होंने तीसरे ओवर में सिएटल के कप्तान वेन पार्नेल के खिलाफ ताबड़तोड़ बैटिंग की थी. इस ओवर में एलन ने 4 चौके और एक छक्का मारा था. इस तरह एलन ने इस ओवर में 22 रन कूटे थे.

this is not my Unicorn cricket. pic.twitter.com/VtAnO74Ha7

— Jomboy (@Jomboy_) July 16, 2023