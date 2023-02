VIDEO: द्रविड़ के साथ गंभीर बात कर रहे थे कोहली, खाना आते ही बदल गया मूड, फैन्स बोले- छोले-भठूरे...

नई दिल्ली. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच दिल्ली में खेला जा रहा है. इस मैच में विराट कोहली विवादास्पद रूप से आउट हुए. विराट अपने आउट से काफी गुस्से में थे. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विराट कोहली टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ के साथ बैठकर कुछ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कभी एक स्टाफ मेंबर ड्रेसिंग रूम में आकर स्टार बैटर को खाना ऑफर करता है. खाना देखते ही विराट कोहली का मूड एकदम बदल जाता है. विराट कोहली का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और फैन्स का कहना है कि खाने में जरूर छोले-भठूरे आए हैं.

दिल्ली के फेमस छोले भटूरे के लिए विराट कोहली का लगाव किसी से छुपा नहीं है. विराट ने कई मौकों पर कबूल किया है कि उन्हें दिल्ली के छोले भटूरे कितने पसंद हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वह लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाते हैं. ऐसे में जब ड्रेसिंग में स्टाफ मेंबर विराट कोहली को खाने के बारे में बताता है तो क्रिकेटर की आंखे खुशी से चमक उठती हैं. ऐसे में फैन्स अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिर इस खाने के डिब्बे में क्या होगा, जिसे देखकर विराट कोहली इतने खुश हो गए हैं.

सोशल मीडिया पर कई लोगों को यकीन है कि यह छोले भटूरे थे, जिसे कोहली पहले अपनी पसंदीदा डिश बता चुके हैं. बता दें कि विराट कोहली ने नवंबर 2017 में ‘ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस’ के एक एपिसोड में बताया था कि उन्हें दिल्ली के छोले भठूरे कितने ज्यादा पसंद हैं.

