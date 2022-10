IND vs PAK: किंग कोहली ने विराट पारी से बनाया खास रिकॉर्ड, 'क्रिकेट के भगवान' भी छूटे पीछे

मेलबर्न. विराट कोहली की जुझारू पारी की बदौलत टीम इंडिया ने रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान को चार विकेट से हराकर अपने देशवासियों को दिवाली का तोहफा दिया. उन्होंने इस मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 53 गेंद में छह चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 82 रन की आतिशी पारी खेलकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाने अहम भूमिका निभाई.

किंग कोहली की अविश्वसनीय पारी के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ करार दिया गया और इसके साथ ही उन्होंने एक खास मुकाम भी हासिल कर लिया है. वे पुरुषों के आईसीसी टूर्नामेंट में किसी टीम के खिलाफ सर्वाधिक ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. अब कोहली के नाम पाकिस्तान के खिलाफ चार ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का अवॉर्ड है.

VIDEO: रोहित को जीत पर नहीं हुआ विश्वास, मैदान में ही कोहली को उठा लिया कंधों पर

इस मामले में कोहली ने प्रशंसकों के बीच ‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को पीछे कर दिया है. सचिन ने भी पाकिस्तान के खिलाफ ही 3 ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ हासिल किये थे. अन्य खिलाड़ियों में युवराज सिंह (3 प्लेयर ऑफ द मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ), एबी डिविलियर्स (3 प्लेयर ऑफ द मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ) और रोहित शर्मा (3 प्लेयर ऑफ द मैच बांग्लादेश के खिलाफ) के नाम दर्ज हैं. इस लिस्ट में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे सौरव गांगुली भी हैं, जो केन्या के खिलाफ 3 दफा ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का अवॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं.

पुरुषों के आईसीसी ईवेंट्स में एक टीम के खिलाफ सबसे अधिक ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ पाने वाले खिलाड़ी

4 प्लेयर ऑफ द मैच – विराट कोहली vs पाकिस्तान

3 प्लेयर ऑफ द मैच – सचिन तेंदुलकर vs पाकिस्तान

3 प्लेयर ऑफ द मैच – युवराज सिंह vs ऑस्ट्रेलिया

3 प्लेयर ऑफ द मैच – एबी डिविलियर्स vs वेस्टइंडीज

3 प्लेयर ऑफ द मैच – रोहित शर्मा vs बांग्लादेश

3 प्लेयर ऑफ द मैच – सौरव गांगुली vs केन्या

मैच की बात करें, तो एक समय पाकिस्तान के खिलाफ जीत के लिये 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही, लेकिन कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में छह चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 82 रन की आतिशी पारी खेलकर दीवाली से एक दिन पहले ही पूरे भारत में जश्न की शुरुआत कर दी.

