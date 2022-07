Virat Kohli Reply Babar Azam: मिल गया बाबर आजम को विराट का जवाब, आप भी पढ़ें किंग कोहली ने क्या कहा

नई दिल्ली. भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) मैदान में इनदिनों अपने पुराने फॉर्म के लिए जूझ रहे हैं. हाल यह है कि जो गेंदबाज उनसे कभी खौफ खाते थे, उन्हीं गेंदबाजों के सामने अब वह प्रत्येक रन के लिए जूझ रहे हैं. मैदान में कोहली के लगातार फ्लॉप प्रदर्शन के बीच देश के कई पूर्व क्रिकेटर उन्हें टी20 प्रारूप से बाहर रखने का विचार रख रहे हैं. स्टार बल्लेबाज के प्रति इस रवैए के बीच पड़ोसी देश पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने ट्वीट कर उनका आत्मबल बढाया है. पाक कप्तान ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ‘एक खराब दौर है जो गुजर जाएगा.’

बाबर आजम के इस ट्वीट पर विराट कोहली ने भी अब ट्वीट करते हुए जवाब दिया है. पूर्व भारतीय कप्तान ने लिखा है, ‘शुक्रिया. चमकते और बढ़ते रहिए. आपको सफलता मिले.’ बता दें मौजूदा समय में कोहली इंग्लैंड दौरे पर है. पहले वनडे मुकाबले में चोट की वजह से नहीं खेलने वाले कोहली जब दूसरे वनडे के लिए मैदान में उतरे तो लोगों को कठिन परिस्थितयों में उनसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन वह यहां फिर विफल रहे. उन्होंने देश के लिए दूसरे वनडे मुकाबले में कुल 25 गेंदों का सामना किया. इस बीच तीन चौके की मदद से 16 रन बनाकर आउट हुए.

Thank you. Keep shining and rising. Wish you all the best 👏

— Virat Kohli (@imVkohli) July 16, 2022