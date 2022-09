VIDEO: विराट कोहली और रोहित जीत के बाद उछल पड़े, गले मिलकर खास अंदाज में मनाया जश्न

हैदराबाद. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुआई में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज जीत ली है. टीम ने तीसरे मुकाबले में (IND vs AUS) कंगारू टीम को 6 विकेट से हराया. इस तरह से भारतीय टीम ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया. मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 186 रन बनाए. कैमरन ग्रीन और टिम डेविड ने अर्धशतक जड़ा. जवाब में टीम इंडिया (Team India) ने लक्ष्य को 19.5 ओवर में 4 विकेट पर हासिल कर लिया. विराट कोहली और सूर्यकुमार ने अर्धशतक जड़ा. बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया और 3 विकेट झटके.

मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली. विराट कोहली जब अर्धशतक लगाकर आउट हुए, तब रोहित शर्मा ना सिर्फ ताली बजा रहे थे, उन्होंने उनकी पीठ भी थपथपाई. 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर जैसे ही हार्दिक पंड्या ने चाैका लगाकर भारतीय टीम इंडिया को जीत दिलाई, दोनों मैदान में उछल पड़े और गले मिलकर जीत का जश्न मनाया. टीम के लिए सीरीज जीतना इसलिए अहम रहा, क्योंकि उसे पहले मैच में 200 से अधिक रन बनाने के बाद भी हार मिली थी.

The bond between these two is beyond perfection. Fans should understand this. #IndvsAus pic.twitter.com/qtklkMUsDQ

— Amit Mishra (@MishiAmit) September 25, 2022