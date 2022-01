IND vs SA: टीम इंडिया की सक्सेस का 'विराट' मंत्र, कप्तान के एक इशारे पर खिलाड़ियों ने किया यह काम; देखें वीडियो

नई दिल्ली. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच केपटाउन में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. जो टीम इस मैच को जीतेगी, सीरीज उसी की होगी. ऐसे में दोनों ही टीमें जीत के लिए पूरा जोर लगा रही हैं. जहां इस टेस्ट का पहला दिन दक्षिण अफ्रीका के नाम रहा तो वहीं, दूसरे दिन टीम इंडिया ने शानदार कमबैक किया. भारत ने पहली पारी में 223 रन के जवाब में दक्षिण अफ्रीका को 210 रन पर ही समेट दिया और इस तरह छोटी ही सही, लेकिन मेजबान टीम पर 13 रन की मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली. भारत के लिए जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) दिन के हीरो रहे. उन्होंने 5 विकेट झटके. बुमराह ने पारी में सातवीं बार पांच या उससे अधिक विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की.

केपटाउन टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के दौरान एक मजेदार वाकया देखने को मिला. दक्षिण अफ्रीका के हर विकेट के साथ टीम इंडिया का जोश बढ़ता जा रहा था. गेंदबाज भी अपनी सफलता के बाद पूरे उत्साह में थे. ऐसे में उनका जोश कम ना हो. खुद कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने इस बात का ध्यान रखा कि गेंदबाजों की हौसला अफजाई में किसी तरह की कमी ना रहे. इसलिए हर विकेट या अच्छी गेंद के बाद वो खुद ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे.

Kohli celebrates the wickets.. looks towards his team dug out and shouts ‘Keep Clapping Boys.. Keep Clapping’ and this follows..

This guy just creates an amazing atmosphere in the match.. pic.twitter.com/ens77zqg3M

— Kanav Bali🏏 (@Concussion__Sub) January 12, 2022