VIDEO: विराट कोहली ने कहा, अगर मैं यो यो टेस्ट में फेल होता हूं तो...

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 1 जनवरी को 2023 को रिव्यू मीटिंग की. इस मीटिंग में टीम इंडिया के बीते साल के परफॉर्मेंस और अन्य कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई. बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारियों ने मुंबई में कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ से टीम की कमजोरियों की पहचान करने और भविष्य की प्लानिंग को लेकर बात की. बीसीसीआई की इस बैठक में चर्चा के तमाम विषयों में से यो-यो टेस्ट ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं. बीसीसीआई ने एक बार फिर यो-यो टेस्ट को चयन पैरामीटर के रूप में शामिल किया है. बहुचर्चित यो-यो टेस्ट को सबसे पहले भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली की कप्तानी में पेश किया गया था.

भारत के पूर्व कप्तान ने जब अपने टॉप पर थे, तब उन्होंने फिटनेस के बहुत उच्च मानक स्थापित किए थे. उन्होंने टीम में सेलेक्शन के लिए यो यो टेस्ट को अनिवार्य बना दिया था. अब एक बार फिर से टीम इंडिया में यो यो टेस्ट की वापसी के बाद फैन्स सोशल मीडिया पर इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इसी के साथ फैन्स उस वीडियो को भी शेयर कर रहे हैं, जिसमें विराट कोहली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यो यो टेस्ट का महत्व समझा रहे हैं.

VIDEO: केएल राहुल की वापसी मुश्किल! नए उपकप्तान ने मैच से पहले दिखाया दम

पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपनी हल्की-फुल्की बातचीत के दौरान विराट कोहली ने भारतीय एथलीटों के लिए यो-यो टेस्ट के महत्व के बारे में बताया था. उन्होंने कहा, ”फिटनेस के नजरिए से यह टेस्ट काफी अहम है. अगर हम वैश्विक फिटनेस स्तर की बात करें, तो हमारा फिटनेस स्तर अभी भी अन्य टीमों की तुलना में कम है और हम इसे उठाना चाहते हैं, जो कि एक बुनियादी आवश्यकता है.”

चयनकर्ता बनने गए पूर्व क्रिकेटरों से पूछे गए ऐसे सवाल, जिससे तय होगी टीम इंडिया की तकदीर

कोहली ने आगे खुलासा किया था कि वह भारतीय टीम में सबसे पहले टेस्ट देने वाले थे. कोहली ने कहा था, ”मैं ही सबसे पहले टेस्ट देने के लिए उतरा था और यह शर्त है थी अगर मैं फेल हो जाता हूं तो मैं भी सेलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं रहूंगा.”

When Virat Kohli spoke about the importance of fitness and Yo-Yo Test in daily lives.pic.twitter.com/9ZWwrrBzVU

— SUPRVIRAT (@ishant_tweetz) January 1, 2023