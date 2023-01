IND vs SL: किंग कोहली बन गए अब सिक्सर किंग, मकर संक्राति पर पतंग की जगह छक्के उड़ाकर तोड़े रिकॉर्ड

नई दिल्ली. भारत ने श्रीलंका के खिलाफ (India vs Sri Lanka) आखिरी वनडे मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम इंडिया की तरफ से पहले सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने अपने शतक से कहर बरसाया. उसके बाद टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने एक बार फिर अपनी काबिलियत पेश कर दी. विराट के सामने श्रीलंकाई गेंदबाज नेस्तनाबूद नजर आए. कोहली के सामने किसी भी श्रीलंका के किसी भी गेंदबाज की शक्ति नहीं चली.

विराट कोहली ने इस मैच में अपनी आक्रामक पारी से सभी को हैरान कर दिया है. पहले रन मशीन में इस मैच में बेहतरीन शतक जड़ा. उसके बाद टी20 फॉर्मेट की तरह बल्लेबाजी दिखा दी. कोहली ने अपनी 166 रनों की तूफानी नाबाद पारी खेली. रन मशीन ने अपनी विराट पारी में 8 छक्के और 13 चौके लगाए. उन्होंने पिछले 4 वनडे मुकाबलों में तीन शतकीय पारियां खेल दी हैं. विराट के छक्कों से फैंस का भरपूर मनोरंजन कर दिया. कोहली ने अभी तक के अपने वनडे करियर में कभी इतने छक्के नहीं लगाए हैं. छक्कों के तूफान से विरोधी टीमों के खिलाड़ियों के जहन में एक बार फिर खौफ जाग चुका है.

