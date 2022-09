IND vs AFG: विराट कोहली ने एक दिन पहले ही 71वें शतक का कर दिया था ऐलान, जिगरी दोस्त ने खोला राज

नई दिल्ली. जिस पल….जिस पारी और जिस अंदाज का सबको 3 साल से इंतजार था. आखिरकार वो पूरा हो ही गया. वो भी धमाकेदार अंदाज में. किंग कोहली इज बैक. जी हां, विराट कोहली ने पूरे दमखम से इस बात का ऐलान कर दिया है कि उनका खोया फॉर्म लौट आया है. अब विरोधी टीमों की खैर नहीं. एशिया कप के अपने आखिरी मुकाबले में भारत की टक्कर अफगानिस्तान से थी. इस मैच में रोहित शर्मा को आराम दिया गया था. ऐसे में विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ पारी की शुरुआत की. उन्होंने पहले कुछ ओवर तो संभलकर खेले. लेकिन, इसके बाद जो बल्लेबाजी की, वो काफी वक्त बाद देखने को मिली. इसके साथ ही उनके शतकों का सूखा खत्म हुआ. उन्होंने 83 पारियों और 1021 दिन बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक ठोका. वो भी महज 53 गेंद में और छक्के के साथ.

विराट भारतीय पारी के पहले ओवर में खेलने आए और 61 गेंद में 122 रन बनाकर नाबाद लौटे. यह टी20 में किसी भी भारतीय बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी है. कोहली को 71वें शतक की हर कोई बधाई दे रहा है. लेकिन, शायद ही यह किसी को पता हो कि उन्होंने एक दिन पहले ही अपने जिगरी दोस्त को यह इशारा कर दिया था कि वो एशिया कप के आखिरी मैच में कुछ बड़ा करेंगे. यह दोस्त कोई और नहीं, एबी डिविलियर्स हैं. उन्होंने कोहली के 71वें शतक के बाद ट्वीट कर इसका खुलासा किया. उन्होंने लिखा, कल जब मैंने विराट से बात की, तो मुझे पता चल गया था कि कुछ तो अंदर ही अंदर पक रहा है. बहुत अच्छा खेले मेरे दोस्त.

बता दें कि डिविलियर्स और विराट के बीच गहरी दोस्ती है. दोनों लंबे वक्त तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से आईपीएल खेल चुके हैं. कुछ वक्त पहले ही डिविलियर्स ने कहा था कि विराट जल्दी लय में लौटेंगे और शतक ठोकेंगे और कोहली ने इस बात को अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप के सुपर-फोर मुकाबले में पूरा कर दिखाया.

सुनील छेत्री ने भी विराट को बधाई दी

डिलिवियर्स के अलावा बीसीसीआई ने भी विराट को 71वें इंटरनेशनल शतक की बधाई दी. बीसीसीआई ने उनका वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, ‘जिस माइलस्टोन का हम सभी इंतजार कर रहे थे. वो आज पूरा हो गया.’

The milestone we’d all been waiting for and here it is!

71st International Century for @imVkohli 🔥💥#AsiaCup2022 #INDvAFGpic.twitter.com/hnjA953zg9

— BCCI (@BCCI) September 8, 2022