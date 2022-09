विराट कोहली ने छक्के से पूरा किया पहला शतक, पत्नी और बेटी को समर्पित की पारी, VIDEO

दुबई. विराट कोहली (Virat Kohli) ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने शतक के इंतजार को खत्म कर दिया है. उन्होंने 1021 दिन बाद शतक जड़ा. टी20 एशिया कप (Asia Cup 2022) के एक मुकाबले में वे अफगानिस्तान के खिलाफ 122 रन बनाकर नाबाद रहे. 83 पारी के बाद उन्होंने शतक जड़ा. उन्होंने 61 गेंद का सामना किया. 12 चौका और 6 छक्का जड़ा. स्ट्राइक रेट 200 का रहा. मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 2 विकेट पर 212 रन बनाए हैं. हालांकि टीम सुपर-4 के पहले 2 मैच हारने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. कोहली ने टूर्नामेंट में तीसरी बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया. इसमें एक शतक और 2 अर्धशतक शामिल है. कोहली ने शतक लगाने के बाद कहा कि यह शतक पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका को समर्पित है.

विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल में भारत की ओर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था. उन्होंने 22 दिसंबर 2017 को इंदाैर में श्रीलंका के खिलाफ 118 रन बनाए थे. वे ओवरऑल टी20 में शतक जड़ने वाले छठे भारतीय हैं. रोहित ने सबसे अधिक 4 शतक लगाए हैं. केएल राहुल ने 2 शतक जड़ा है. वहीं कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुडा और सुरेश रैना ने एक-एक बार ऐसा किया है.

The moment Virat Kohli silenced his critics and smashed his 71st century and also his maiden T20i hundred. pic.twitter.com/OkzRAWDzqr

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 8, 2022