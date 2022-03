IPL-2022: विराट कोहली ने सीजन शुरू होने से पहले शेयर की पुरानी तस्वीर, फैंस बोले- इस बार जीतकर आना

नई दिल्ली. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) अब इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन (IPL 2022) में खेलते नजर आएंगे. सीजन की शुरुआत 26 मार्च से होनी है. विराट एक बार फिर से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे. विराट ने इससे पहले अपनी एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जिसमें वह आरसीबी टीम की जर्सी में नजर आ रहे हैं.

विराट कोहली ने बुधवार को अपनी एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की. उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, ‘अब ज्यादा वक्त नहीं है.’ इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने पसंद किया. फोटो को देखते ही देखते 18 हजार से ज्यादा यूजर्स ने लाइक किया. इसके अलावा 3000 से ज्यादा बार तस्वीर को रिट्वीट किया गया.

इसे भी देखें, विराट कोहली अगले साल बन सकते हैं RCB के कप्तान, टीम इंडिया के इस दिग्गज ने जताई उम्मीद

33 साल के विराट कोहली आईपीएल के सबसे सफल बल्लेबाज हैं. उन्होंने इस प्रतिष्ठित टी20 लीग में 207 मैच खेले हैं जिनमें 5 शतक और 42 अर्धशतकों की बदौलत कुल 6283 रन बनाए हैं. पिछले सीजन में उन्होंने 15 मैचों में कुल 405 रन बनाए जिनमें 3 अर्धशतक शामिल रहे. वह 2008 से इस लीग का हिस्सा हैं.

Not too long to go now⏳ pic.twitter.com/CzFOYqf53M

— Virat Kohli (@imVkohli) March 23, 2022