Father's Day पर विराट कोहली को आई अपने पापा की याद, लिखा- मिसिंग माय ओल्ड मैन

नई दिल्ली. विश्व टेस्ट चैम्पियनशिन के फाइनल का तीसरा दिन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के लिए खास है. आज ही के दिन उन्होंने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था. यानी टेस्ट क्रिकेट में कोहली के एक दशक पूरे हो गए. तब से लेकर अब तक उन्होंने कुल 92 टेस्ट खेले हैं और इसमें उन्होंने 7534 रन बनाए हैं. इसके अलावा भी आज का दिन स्पेशल है. क्योंकि आज फादर्स-डे है. इस मौके पर विराट कोहली ने भी अपने पापा की याद आई. उन्होंने अपने पिता के लिए ट्विटर पर भावुक पोस्ट लिखी.



विराट ने लिखा कि दुनिया भर के सभी पिताओं को हैप्पी फादर्स डे. भगवान ने मुझे जो भी अद्भुत चीजें दी हैं, उनमें से एक पिता होना, अब तक का सबसे बड़ा आनंद और आशीर्वाद है. जैसा कि मैं इस दिन अपने ओल्ड मैन को मिस कर रहा हूं. मैं भी उनके साथ बिताई यादों का जश्न मनाता हूं. कोहली के पिता का निधन 2006 में हो गया था. तब उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी.



Happy father's day to all the father's all across the world. Of all the wonderful things that God has blessed me with, being a father is by far the greatest joy and blessing . As I miss my old man this day, I also celebrate our memories together. ❤️