विराट कोहली ने IPL 2022 से पहले शेयर की RCB किट के साथ तस्वीर, लोगों ने कर दी स्पेशल डिमांड

नई दिल्ली. रॉयल चैजेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) आईपीएल 2022 (IPL 2022) खेलने को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कोहली हाल में आरसीबी के कैंप में पहुंचे हैं. 33 वर्षीय कोहली ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर आरसीबी किट के साथ अपनी एक फोटो शेयर की. विराट का यह फोटो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. कोहली के फैंस फोटो पर कॉमेंट कर उन्हें आईपीएल के 15वे सीजन के लिए बधाई दे रहे हैं. विराट ने आरसीबी की कप्तानी 9 साल तक की. हालांकि इस दौरान वह टीम को खिताब नहीं दिला सके.

कोहली ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर फोटो शेयर कर लिखा कि वह आईपीएल को लेकर बेहद उत्साहित हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘ प्लीज कोहली 2016 वाली फॉर्म दिखाना.’ दूसरे फैन ने लिखा, ‘ लव यू किंग! यह आईपीएल आपके करियर का बेस्ट साबित हो.’ आरसीबी की अगुआई दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस करेंगे. डु प्लेसिस को हाल में आरसीबी का नया कप्तान बनाया गया है. कोहली ने आईपीएल के 14वें सीजन के बाद टीम की कप्तानी छोड़ दी थी.

IPL around the corner and the excitement is in the air. 👌💯 pic.twitter.com/HVMNlMQys9

— Virat Kohli (@imVkohli) March 22, 2022