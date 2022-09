VIDEO: 'विराट-विराट' का मच रहा था शोर, बस के अंदर बैठे कोहली ने फिर क्यों दिखाई अनुष्का की तस्वीर?

नई दिल्ली. टीम इंडिया ने तिरुवनंतपुरम टी20 में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. इस मैच को जीतने के बाद जब टीम इंडिया होटल लौट रही थी, तो अपने चहेते खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए स्टेडियम के बाहर बड़ी संख्या में फैंस खड़े थे. बस के स्टेडियम से बाहर निकलते ही फैंस का उत्साह और बढ़ गया और वो खिलाड़ियों को चीयर करने लगे. भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने भी फैंस को निराश नहीं किया और बस से ही हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया अदा किया.

इसमें पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली भी शामिल थे. कोहली को लेकर फैंस में कितनी दीवानगी है, यह किसी से छुपा नहीं है. इसलिए जैसे ही टीम बस स्टेडियम से बाहर निकली. फैंस कोहली-कोहली का शोर मचाने लगे. कोहली टीम बस में अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे. इस दौरान जब कोहली की नजर चीयर करते हुए फैंस पर पड़ी तो उन्होंने सबको चौंकाते हुए अपना फोन फैंस की तरफ कर दिया. ताकि फैंस को भी पता चल सके कि वो अनुष्का से फोन पर बात कर रहे हैं.

@imVkohli In Video Call With @AnushkaSharma While Returning From Match And Shows It To Fans #Virushka #INDvSA pic.twitter.com/YRVLNwZCiq

— virat_kohli_18_club (@KohliSensation) September 29, 2022