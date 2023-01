Virat Kohli की सफलता में है 'स्पेशल 3' का हाथ, इनके बिना नहीं बनती टीम इंडिया की भी बात

नई दिल्ली. विराट कोहली और शुभमन गिल ने श्रीलंका के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे में शतक ठोके. इसके लिए इन दोनों खिलाड़ियों की तो खूब वाहवाही हो रही. लेकिन, इनकी कामयाबी में अहम रोल निभाने वाले पर्दे के पीछे के किरदार कभी सामने नहीं आ पाते. यानी वो सपोर्ट स्टाफ जो दिन रात पूरी टीम इंडिया के लिए जी-तोड़ मेहनत करता है. उनकी मेहनत को वैसी पहचान नहीं मिल पाती. अब विराट कोहली और शुभमन गिल ने इसे बदला है और तीसरे वनडे में मिली जीत के बाद अपनी कामयाबी में शामिल उन ‘स्पेशल थ्री’ का परिचय दुनिया से कराया.

टीम इंडिया के यह स्पेशल थ्री हैं सपोर्ट स्टाफ में शामिल तीन रघुवेंद्र, नुवान सेनेविरत्ने और दयानंद. यह तीनों थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट हैं. जो नेट्स पर घंटों भारतीय बल्लेबाजों को बैटिंग का अभ्यास कराते हैं. रघु और नुवान थ्रो डाउन के दौरान 150 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गेंद भारतीय बल्लेबाजों को फेंकते हैं. उनकी इसी क्षमता के विराट कोहली कायल हैं.

विराट ने स्पेशल थ्री से परिचय कराया

बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत की जीत के बाद शुभमन गिल कोहली का इंटरव्यू का एक वीडियो पोस्ट किया था. इस वीडियो में ही कोहली और गिल ने टीम इंडिया के इन स्पेशल थ्री का परिचय कराया. कोहली ने इस दौरान कहा, ‘सच कहूं तो नुवान, दया और रघु हमें रोज विश्व स्तरीय प्रैक्टिस देते हैं. वो नेट्स पर हमें रोज चुनौती देते हैं और यह बताते हैं कि मैच में कैसे 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार की गेंदबाजी का सामना करना है. सच कहूं तो मेरे करियर में तो इन तीनों ने बड़ा अंतर पैदा किया है.’

Stars on the field introduce stars behind the scenes

: Centurions @imVkohli & @ShubmanGill thank #TeamIndia‘s throwdown specialists after ODI series win in Trivandrum #INDvSL

Coming on https://t.co/Z3MPyeL1t7 ⏳ pic.twitter.com/V39THYUfpr

— BCCI (@BCCI) January 15, 2023