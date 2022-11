विराट कोहली का वह छक्का, जिसे आईसीसी ने चुना 'ग्रेटेस्ट T20 शॉट ऑफ आल टाइम', देखें VIDEO

नई दिल्ली. भारत की क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया में हुए टी-20 वर्ल्ड कप में सफर सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों मिली करारी हार के बाद समाप्त हो गया. हालांकि, भारत ने वर्ल्ड कप में अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन टीम इंडिया सेमीफाइनल का दबाव नहीं झेल सकी और उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ करारी हार झेलनी पड़ी. इसके साथ ही 15 साल बाद टी20 वर्ल्ड का खिताब जीतने का भारतीय क्रिकेट टीम का सपना अधूरा रह गया.

लेकिन भारत के कुछ खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया, विराट कोहली उनमें से एक थे. कई महीनों से आउटफार्म चल रहे कोहली ने पहले एशिया कप और फिर इस टी-20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया. हालांकि भारत की टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई, लेकिन विराट कोहली टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने.

लंबे समय तक याद रखी जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई पारी

विराट ने टी20 वर्ल्ड कप में कई अच्छी पारियां खेलीं, लेकिन उनकी सबसे यादगार पारी ( नाबाद 82 रन) पाकिस्तान के खिलाफ रही. भारत को इस वर्ल्ड कप में अपना पहला ही मैच पाकिस्तान से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेलना था. इस मैच में एक समय भारत मुश्किल में था और लगा कि मैच उसके हाथ से निकल जाएगा. लेकिन विराट कोहली इसी वक्त संकटमोचक बनकर आए और असंभव से लग रहे लक्ष्य को न केवल पूरा किया, बल्कि टीम को जीत भी दिलाई.

भारत को 8 गेंदों पर बनाने थे 28 रन

लेकिन हारिस रऊफ के 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाकर विराट कोहली ने मैच का रुख ही बदल दिया. इसके बाद आखिरी ओवर भी काफी नाटकीय रहा और आखिरकार भारत ने ये मैच जीत लिया.

ICC ने कोहली की पारी खास बताया

इंग्लैंड ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर दूसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता. अब आईसीसी ने वर्ल्ड कप के 5 ऐसे क्षणों के बारे में बताया है जिसने मैच का पासा पलट दिया. इसमें विराट कोहली की उस पारी को खास जगह दी गई है, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी.

ICC ने लिखा है, ”भारत मुश्किल में था. ऐसा लग रहा था कि उन्होंने काफ़ी देर कर दी है, क्योंकि सिर्फ आठ गेंदों पर 28 रनों की आवश्यकता थी. हारिस रऊफ बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे. अपना चौथा ओवर फेंक रहे थे और दो गेंदें बाकी थीं. उस समय तक रऊफ ने अपने स्पेल में सिर्फ 24 रन दिए थे. लेकिन भारत और विराट कोहली के सामने अब नहीं, तो कभी नहीं वाली स्थिति थी.”

कोहली ने वो किया, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए असंभव था: आईसीसी

”हारिस रऊफ ने अगली गेंद फेंकी, जो अच्छी गति की थी. मकसद था कोहली को शॉट मारने के लिए जगह ना देना. गेंद भी वैसी ही थी.” आईसीसी ने विराट कोहली के उस शॉट की तारीफ में कहा कि इस गेंद पर कोहली ने वो किया जो किसी भी बल्लेबाज के लिए असंभव सा कारनामा था. लेकिन अपनी कलाई के कमाल से विराट ने ऐसा शॉट मारा कि मेलबर्न के आसमान में तैरती गेंद सीधे स्टैंड में जाकर गिरी. आईसीसी का कहना है कि विराट का वो शॉट उसी समय इतिहास में दर्ज हो गया.

विराट कोहली ने अगली गेंद पर एक और छक्का लगाकर भारत को वापस मैच में ला दिया. और आखिरी ओवर में नाटकीय प्रदर्शन करते हुए भारत ने ये मैच जीत लिया. आईसीसी का कहना है कि विराट कोहली का हारिस रऊफ के ओवर की पांचवीं गेंद पर मारा गया छक्का ऐसे भी जबर्दस्त था. लेकिन स्थिति को देखते हुए ये असाधारण था और बिना किसी बहस के ये कहा जा सकता है कि ये अभी तक के टी-20 मैचों का सर्वश्रेष्ठ सिंगल शॉट था.

