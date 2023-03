VIDEO: विराट कोहली ने मारे थे 2 लगातार छक्के, अब पाकिस्तानी गेंदबाज को फ्री में मिले जूते, तो पकड़ लिया सिर

नई दिल्ली. विराट कोहली ने पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप के मुकाबले में हारिस रउफ की गेंद पर 2 लगातार छक्के मारे थे और इसके बाद मैच का रुख पलटा था और भारत ये मुकाबला 4 विकेट से जीत गया था. फिलहाल, हारिस रउफ पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं. इस सीजन में दमदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजी ओनर इनामों की बरसात कर रहे हैं. आईफोन से लेकर प्लॉट तक गिफ्ट किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में अब हारिस रउफ को भी उनकी फ्रेंचाइजी ने इनाम दिया है, जो इस पेसर के सबसे ज्यादा काम आएगा.

पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेल रहे हारिस रउफ ने पाकिस्तान सुपर लीग के पिछले मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए थे. हारिस के इस प्रदर्शन के कारण लाहौर ने ये मुकाबला जीत लिया था. इसके बाद लाहौर कलंदर्स ने उन्हें इनाम दिया. रउफ को अपनी फ्रेंचाइजी की तरफ से अगले एक साल के लिए फ्री में जूते मिलेंगे. इससे पहले, सिकंदर रजा को पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्लॉट मिला था.

हारिस के इनाम का जैसे ही घोषणा हुई, इस गेंदबाज ने खुशी के मारे वाले अपने बाल ही खींच लिया. इस दौरान साथी खिलाड़ी ने भी हारिस को ताना मारा.

New iPhone 14 Winner – Qalandars City Plot – Another Prize added for Players #LQvQG #HBLPSL8 #sochnabemanahai #qalandarhum #QalandarsCity pic.twitter.com/z2g49w58tg

— Lahore Qalandars (@lahoreqalandars) March 3, 2023