जोकर, दयाबेन और भी क्या-क्या.. विराट कोहली ने सौरव गांगुली के दावे को नकारा तो सोशल मीडिया पर बने मीम

नई दिल्ली. सुपस्टार बल्लेबाज और भारत के टेस्ट कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने साफ कर दिया है कि वह दक्षिण अफ्रीका में आगामी वनडे सीरीज (India tour of South Africa) में चयन के लिए उपलब्ध हैं. कोहली ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की पुष्टि की. इसके साथ ही उन्होंने वनडे टीम की कप्तानी छिनने पर भी बात की. उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के लिए भारत की टेस्ट टीम की घोषणा से सिर्फ डेढ़ घंटे पहले उन्हें कप्तानी से हटाए जाने की सूचना दी गई. इससे बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) के दावे पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए.

दरअसल, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने विराट कोहली से टी20 कप्तानी नहीं छोड़ने के लिए अनुरोध किया था. अब विराट कोहली का कहना है कि टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने के मामले पर तो उनसे कोई बात ही नहीं हुई. ऐसे में विराट ने गांगुली के दावे को पूरी तरह नकार दिया. अब सोशल मीडिया पर इसी को लेकर मीम बनने शुरू हो गए. विराट कोहली के फैंस ने पूर्व कप्तान गांगुली पर भी निशाना साधा.

एक यूजर ने ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की दया बेन का वीडियो क्लिप शेयर किया. वहीं, एक अन्य यूजर ने सौरव गांगुली को जोकर तक बताने वाला मीम सोशल मीडिया पर शेयर किया.

ICT fans to Ganguly and Jay Shah right now:pic.twitter.com/jp9t088xdl

— Khushi🌻 (@khushhay) December 15, 2021