But having said that, it's a very personal choice for someone to comment about certain issues. Unless I have total knowledge of the issues & the intricacies of it I don't engage in it but definitely your priority stays with your nation: Virat Kohli on #ShahidAfridi (2/2)



Kashmir is an integral part of India and will remain so always. Kashmir is the pious land where my forefathers were born. I hope @SAfridiOfficial bhai asks Pakistan Army to stop terrorism and proxy war in our Kashmir. We want peace, not bloodshed and violence. 🙏

— Suresh Raina (@ImRaina) April 4, 2018

— Suresh Raina (@ImRaina) April 4, 2018



Who is he? Why are we giving importance to him? We should not be giving importance to certain people: Kapil Dev, on #ShahidAfridi's tweet.

— ANI (@ANI) April 4, 2018

