VIDEO: 'मैं होता तो पक्का आउट था...' विराट कोहली ने LIVE मैच में अंपायर को मारा ताना, मिला जवाब

नई दिल्ली. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में चार टेस्ट की सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है. इस टेस्ट के आखिरी दिन लंच ब्रेक से पहले, एक मजेदार वाकया हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, विराट कोहली ने मैच के दौरान ही अंपायर नितिन मेनन को ताना मारा. हालांकि, अंपायर मेनन ने कोहली को इसका जवाब मुस्कुराकर दिया.

बता दें कि बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट सीरीज में ही अंपायर नितिन मेनन के कई फैसले विराट कोहली के खिलाफ गए थे. ये बात शायद विराट कोहली अबतक भूले नहीं है. यही वजह है कि जब अहमदाबाद टेस्ट के 5वें दिन मौका मिलते ही विराट ने भड़ास निकाल ली. ये घटना ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के 35वें ओवर की है. तब ट्रेविस हेड स्ट्राइक पर थे और आर अश्विन की एक गेंद पर उनके खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील हुई. लेकिन, अंपायर नितिन मेनन ने हेड को नॉट आउट करार दिया.

Virat Kohli on Nitin Menon's umpire call for Travis Head:

"Mai hota to out hota"

