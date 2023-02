विराट कोहली को किसने चुना कप्तानी के लिए? खुद खोला राज, 2011 वर्ल्ड कप को खास वजह से करते हैं याद

नई दिल्ली. विराट कोहली (Virat Kohli) को 2014-15 में भारतीय टीम की कप्तानी मिली थी. एमएस धोनी (MS Dhoni) ने दौर के बीच में टेस्ट की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया. बाद में कोहली वनडे और टी20 टीम के कप्तान भी बने. लेकिन कोहली को कप्तानी के लिए किसने चुना, अब खुद उन्हाेंने इस राज से पर्दा उठाया है. पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि एमएस धोनी (MS Dhoni) ने उन्हें अगला कप्तान बनाए जाने की बात कही थी. कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने विदेशों में खासकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में सफलता पाई. टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंची. हालांकि यहां उसे हार मिली थी.

आरसीबी के पॉडकास्ट के बातचीत के दौरा विराट कोहली ने कहा, एमएस धोनी ने मुझे कप्तानी के लिए चुना थे. वे सही व्यक्ति थे. उन्हें मुझे पर पूरा भरोसा था. कप्तानी को लेकर कोहली ने कहा कि इससे पहले भी मैं टीम के लिए कई विजयी पारी खेल चुका था. ऐसे में मुझे खेल के बारे में पता था. मैं पिच, गेंद, कंडीशन, बैटर को समझने और अपने गेंदबाजों को हमेशा समझने की कोशिश करता रहता था. इससे मुझे कप्तानी में काफी मदद मिली.

