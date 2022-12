नई दिल्‍ली. भारत और बांग्‍लादेश के बीच सीरीज के पहले वनडे मैच में मेजबान टीम के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और सलामी बल्लेबाज शिखर धवन सस्ते में आउट हो गए. पारी के 11वें की दूसरी गेंद पर बांग्‍लादेश के बाएं हाथ के स्पिनर शाकिब अल हसन ने कप्‍तान रोहित शर्मा को क्‍लीन बोल्‍ड कर दिया. इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्‍होंने विराट कोहली को अपना शिकार बनाया. शाकिब की इस गेंद पर विराट ने तेज शॉट खेला, लेकिन ऑफ साइड पर खड़े लिटन दास ने बिजली की रफ्तार से डाइव लगा कैच लपक लिया. विराट महज 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

इस मैच में विराट बल्‍ले से भले ही कमाल न कर पाए हो, लेकिन फील्डिंग में उन्‍होंने कुछ ऐसा किया कि सभी उनके कायल हो गए. भारतीय पारी का 24वां ओवर ऑफ स्पिनर सुंदर वॉशिंगटन डाल रहे थे और उनके सामने शाकिब अल हसन थे. ओवर की तीसरी गेंद को बांग्‍लादेशी बल्‍लेबाज ने कवर के ऊपर से मारने की कोशिश की लेकिन, वह पूरी तरीके से गेंद को कनेक्‍ट नहीं कर पाए. एक्स्ट्रा कवर्स पर खड़े विराट कोहली ने अपनी दाईं ओर हवा में डाइव मारते हुए एक हाथ से शानदार कैच लपक लिया. इस कैच को देख शाकिब भी हैरान रह गए.

What an athlete Virat Kohli is. Simply stunningpic.twitter.com/ohVb46B8pl

— Ratnadeep (@_ratna_deep) December 4, 2022