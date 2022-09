विराट कोहली आग उगलने को तैयार, पाकिस्तान के खिलाफ जंग से पहले 'हाई एल्टीट्यूड मास्क' के साथ की तैयारी

नई दिल्ली. ब्रेक के बाद मैदान में उतरे विराट कोहली (Virat Kohli) का एक नया ही अंदाज देखने को मिल रहा है. एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) के अपने पहले मुकाबले में जहां उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नाजुक परिस्थितियों में 35 रनों की जुझारू पारी खेली. वहीं हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ उन्होंने अपना पुराना अंदाज दिखाते हुए नाबाद 59 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से एक चौका एवं तीन बेहतरीन छक्के निकले.

भारतीय टीम का अगला मुकाबला अब एक बार फिर पाकिस्तान के साथ है. दोनों टीमों की भिड़ंत चार सितंबर को दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाली है. आगामी मुकाबलों को लेकर दोनों टीमों ने कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी है. पाकिस्तान के साथ भिड़ंत को लेकर कोहली भी जमकर मेहनत कर रहे हैं. हालांकि पूर्व भारतीय कप्तान को आगामी भिड़ंत के लिए खास तरीके से तैयारी करते हुए देखा गया है.

@imVkohli Wearing A Mask During the Practice Session Before The Sunday’s Match 😷💙

📸: @xtratimeindia #ViratKohli #AsiaCup pic.twitter.com/CfQZsr1E89

— virat_kohli_18_club (@KohliSensation) September 2, 2022