विराट कोहली फिर विवादों में, राष्ट्रगान के दौरान उनकी हरकत पर भड़के फैंस, Video

नई दिल्ली. विराट कोहली (Virat Kohli) ने तीसरे वनडे में अर्धशतकीय पारी खेली. लेकिन टीम इंडिया (Team India) को मैच में 4 रन से हार मिली. इसके साथ मेजबान साउथ अफ्रीका ने सीरीज पर (India vs South Africa) 3-0 से कब्जा कर लिया. इससे पहले टीम को टेस्ट सीरीज में भी 1-2 से हार मिली थी. इस बीच कोहली के राष्ट्रगान के दौरान उनकी हरकत पर फैंस भड़क उठे. सीरीज में केएल राहुल (KL Rahul) कप्तानी कर रहे थे. लेकिन वे बल्ले से भी कोई कमाल नहीं कर सके.

विराट कोहली (Virat Kohli) साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान एक शर्मनाक हरकत करते हुए कैमरे में कैद हुए. मैच से पहले राष्‍ट्रगान के दौरान विराट कोहली च्युइंग गम चबाते हुए नजर आए. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. एक फैंस ने लिखा कि काेहली के इस रवैए को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. वहीं एक ने कहा कि उनक यह रवैया अपमानजनक है. मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 287 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टीम 283 रन बनाकर आउट हो गई थी. दीपक चाहर ने अंत में अर्धशतकीय पारी खेलकर मैच को रोमांचक बनाया था.

This clown must be punished acc. to the ” National Honour act 1971 ” for disrespecting our Indian national anthem .

A man with no ethics & dignity.

Shame on you Virat Kohli @imVkohli#SAvIND pic.twitter.com/igCmlutkry

— (@Burning_H2) January 23, 2022