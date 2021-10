विराट कोहली शेयर करेंगे दिवाली मनाने की टिप्स, टि्वटर पर शुरू हो गई ट्रोलिंग- VIDEO

नई दिल्ली. सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां चीजें, समाचार और रुझान हर सेकेंड बदलते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तारीफ और नाराजगी दोनों ही तेजी से फैलती हैं. क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) को भी रविवार को ट्विटर पर फैन्स की नाराजगी का सामना करना पड़ा है. दरअसल, विराट कोहली ने दीपावली और पटाखों को लेकर एक वीडियो अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया, जिसके बाद उन्हें फैन्स की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है. फैन्स विराट कोहली से पटाखे ना फोड़ने को लेकर दिए गए ज्ञान पर नाराज हैं.

विराट कोहली ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आगामी त्योहार दिवाली को लेकर एक वीडियो साझा किया. इस वीडियो में विराट कोहली ने कहा कि यह साल दुनिया भर के लोगों के लिए खासकर भारतीयों के लिए मुश्किल भरा रहा है. इसलिए हम सभी दिवाली का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जैसे-जैसे दिवाली नजदीक आती है, वह परिवार और दोस्तों के साथ सार्थक दिवाली का आनंद लेने के टिप्स साझा करेंगे.

वीडियो को साझा करते हुए विराट कोहली ने लिखा, “अगले कुछ हफ्तों में मैं प्रियजनों और परिवार के साथ एक सार्थक दिवाली मनाने के लिए अपने व्यक्तिगत सुझावों की एक सीरीज साझा करूंगा.” विराट कोहली पहले भी बिना पटाखों की पॉल्यूशन फ्री दिवाली का समर्थन करते रहते हैं. ऐसे में उनके इस वीडियो के बाद से फैन्स ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है. हालांकि, विराट कोहली का यह वीडियो बहुत सारे फैन्स को पसंद नहीं आया है. वह विराट कोहली को उनके इस वीडियो और त्योहार पर पटाखे ना फोड़ने को लेकर ट्रोल कर रहे हैं.

Over the next few weeks, I’ll be sharing a series of my personal tips for celebrating a meaningful Diwali with loved ones and family. Stay tuned by following my Pinterest profile ‘viratkohli’ – link in bio @Pinterest#diwali2021 #AD pic.twitter.com/KKFxyK3UTG

— Virat Kohli (@imVkohli) October 17, 2021