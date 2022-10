VIDEO: विराट कोहली ने फैन्स को दी चेतावनी, यार प्रैक्टिस के टाइम...

नई दिल्ली. आईसीसी टी 20 विश्व कप 2022 सुपर 12 राउंड कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है. पूरी क्रिकेट बिरादरी 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आगामी भारत बनाम पाकिस्तान खेल को लेकर काफी उत्साहित है. ‘मेन इन ब्लू’ मैदान पर आ चुका है और खिलाड़ी नेट्स पर जमकर पसीना बहा रहे हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी पूरा ध्यान लगाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं. विराट प्रैक्टिस में इतने ज्यादा तल्लीन हैं कि उन्हें फैन्स का डिस्टर्ब करना भी पसंद नहीं आ रहा है. ऐसे में प्रैक्टिस के दौरान फैन्स के तंग करने पर विराट कोहली ने उन्हें चेतावनी भी दे डाली है.

दरअसल, विराट कोहली नेट्स में अपना थ्रो-डाउन सत्र कर रहे थे और एक प्रशंसक नेट्स के पीछे से “स्टेडियम से बाहर” चिल्लाया. 33 साल के खिलाड़ी को फैन का इस तरह से चिल्लाना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने तुरंत को फैन को अभ्यास के दौरान ना बोलने या चिल्लाने की चेतावनी दी, क्योंकि इससे उनका ध्यान भंग हो गया था. विराट कोहली का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में में विराट कोहली फैन्स से कह रहे हैं, ”यार प्रैक्टिस के टाइम में बोलो मत, डिस्ट्रेक्शन होता है.” विराट कोहली की चेतावनी के बाद फैन को बोलते हुए सुना जा सकता है, ”जब रिलेक्स होंगे तब बोलेंगे. किंग के लिए तो बोलेंगे ही. किंग है वो.”

During the practice Virat Kohli calmly said something like this to the fans .@imVkohli 👑 pic.twitter.com/3X5LnNTQsV

— Hemant Singh (@Hemant18327) October 20, 2022