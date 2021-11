विराट कोहली बतौर कप्तान भारत के लिए खेलेंगे अपना आखिरी टी20 मैच, फैंस इमोशनल

नई दिल्ली. दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार और कई क्रिकेट रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले विराट कोहली (Virat Kohli) और उनके फैंस के लिए सोमवार का दिन बेहद खास होने वाला है. विराट टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup-2021) में नामीबिया के खिलाफ टीम इंडिया की कमान संभालेंगे. वह आखिरी बार टी20 फॉर्मेट में टीम का नेतृत्व करते नजर आएंगे. विराट ने पहले ही इस फॉर्मेट में टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया था. अब सोशल मीडिया पर उनके फैंस इमोशनल हो रहे हैं.

भारत इस वैश्विक टूर्नामेंट में अपना आखिरी मुकाबला नामीबिया के खिलाफ दुबई क्रिकेट स्टेडियम में सोमवार को खेलेगा. उसने 4 मैच खेले हैं जिसमें से 2 जीते. वह अब सेमीफाइनल की रेस से भी बाहर हो गया. उसके ग्रुप-2 से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने नॉकआउट चरण में प्रवेश किया. ऐसे में विराट कोहली भी आखिरी बार इस फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी संभालेंगे.

इसे भी देखें, विराट कोहली के हाथ खाली, आईपीएल के बाद नहीं जीत सके टी20 वर्ल्ड कप का खिताब

विराट को लेकर उनके कई फैंस इमोशनल पोस्ट शेयर कर रहे हैं. अंकिता नाम की एक यूजर ने लिखा, ‘भारत भाग्यशाली है कि उसे विराट कोहली जैसा कप्तान मिला. उनके नेतृत्व में खेलने वाले खिलाड़ी भी भाग्यशाली हैं और हम भी भाग्यशाली हैं कि विराट को खेलते देखा.’

Virat Kohli getting ready for the last match pic.twitter.com/KuGbmZxaXB

— Rajabets India🇮🇳👑 (@smileandraja) November 7, 2021