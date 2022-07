IND vs ENG: कोहली एजबेस्टन में 'विराट' पारी से चूके, लेकिन मैदान पर जमकर थिरके; देखें वीडियो

नई दिल्ली. टीम इंडिया ने बीते हफ्ते इंग्लैंड के हाथों एजबेस्टन में हुए रीशेड्यूल टेस्ट मैच की हार का बदला ले लिया. भारत ने इसी मैदान पर हुए दूसरे टी20 में इंग्लैंड को 49 रन के बड़े अंतर से हराया. इस जीत के साथ ही भारत ने 3 टी20 की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. इसे पहले, भारत ने रोज बाउल में हुए पहले टी20 में इंग्लैंड को 50 रन से शिकस्त दी थी. दोनों ने ही मुकाबले भारत ने पहले बल्लेबाजी कर जीते.

दूसरे टी20 में प्लेइंग-XI में टीम इंडिया के 4 रेगुलर खिलाड़ियों विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा की वापसी हुई थी. इसमें से बुमराह, पंत और जडेजा ने तो टीम की जीत में अपना योगदान दिया. लेकिन, कोहली एक बार फिर विराट पारी खेलने से चूक गए. 3 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे कोहली सिर्फ 1 रन बनाकर डेब्यू मैच खेल रहे रिचर्ड ग्लीसन की गेंद पर कैच आउट हो गए. इससे एजबेस्टन में कोहली की बड़ी पारी देखने पहुंचे भारतीय फैंस काफी निराश हो गए थे. हालांकि, फील्डिंग के दौरान कोहली ने फैंस की मायूसी दूर कर दी.

Virat Kohli entertaining the crowd with his dance 😊🇮🇳 pic.twitter.com/qGzWdQwU1q

