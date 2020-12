विराट कोहली ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, आईसीसी ने दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना

The incredible Virat Kohli wins the Sir Garfield Sobers Award for ICC Male Cricketer of the Decade 🙌 🏏 Most runs in the #ICCAwards period: 20,396💯 Most hundreds: 66🙌 Most fifties: 94🅰️ Highest average among players with 70+ innings: 56.97🏆 2011 @cricketworldcup champion pic.twitter.com/lw0wTNlzGi— ICC (@ICC) December 28, 2020

भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को आईसीसी का दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर (ICC Male Cricketer of the Decade) और दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे पुरुष क्रिकेटर (ICC Mens ODI Cricketer of the Decade) चुना गया है. आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट पुरुष क्रिकेटर और अफगानी स्पिनर राशिद खान को दशक का सर्वश्रेष्ठ टी20 पुरुष क्रिकेटर चुना है. वहीं पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक खास अवॉर्ड ने नवाजा गया है. उन्हें दशक का खेल भावना पुरस्कार मिला है.विराट कोहली ने पिछले दस सालों में टेस्ट, टी20 और वनडे में 56.97 की औसत से 20,396 रन बनाए हैं. उन्होंने इस दशक में 66 शतक और 94 अर्धशतक जड़ा है. कोहली इस दशक में वनडे में 10 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं. ये रन उन्होंने 61.83 की औसत से बनाए हैं. उन्होंने पिछले दस सालों में वनडे में 39 शतक और 48 अर्धशतक जड़ा है.ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने पिछले दस सालों में 65.79 की औसत से टेस्ट क्रिकेट में 7040 रन बनाया है. उन्होंने 26 शतक और 28 अर्धशतक जड़े हैं. अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान ने इस दशक में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 89 विकेट चटकाया है. उनका औसत 12.62 का है. राशिद ने तीन बार चार विकेट और दो बार पांच विकेट का कारनामा किया है.ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की स्टार क्रिकेटर एलिस पैरी को दशक की बेस्ट महिला खिलाड़ी के अवॉर्ड से नवाजा गया है. उन्हें दशक की बेस्ट महिला टी-20 और वनडे खिलाड़ी भी चुना गया है.एलिस्टर कुक, डेविड वॉर्नर, केन विलियमसन, विराट कोहली (कप्तान), स्टीव स्मिथ, कुमार संगकारा (विकेटकीपर), बेन स्टोक्स, रविचंद्रन अश्विन, डेल स्टेन, स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन.रोहित शर्मा, डेविड वॉर्नर, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, शाकिब अल हसन, महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान और विकेटकीपर), बेन स्टोक्स, मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, इमरान ताहिर, लसिथ मलिंगा.रोहित शर्मा, क्रिस गेल, आरोन फिंच, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), कीरोन पोलार्ड, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, लसिथ मलिंगा.