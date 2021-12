'हम दोनों पंजाबी, खाना-ड्रेस भी एक जैसी ही पसंद...' विराट कोहली ने यूं किया युवराज को बर्थडे विश

नई दिल्ली. भारत के बेहतरीन ऑलराउंडरों में शुमार युवराज सिंह (Yuvraj Singh) 12 दिसंबर 2021 को अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों की लंबी लिस्ट रही जिसमें भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भी शामिल हैं. विराट ने एक वीडियो मैसेज शेयर किया जिसमें वह युवराज के साथ पुराने लम्हों को याद करते नजर आए. विराट और युवराज साथ में भारतीय टीम के लिए भी खेल चुके हैं.

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर विराट कोहली ने एक वीडियो शेयर किया जो काफी वायरल भी रहा है. इस वीडियो क्लिप में विराट ने याद किया कि कैसे अंडर-19 क्रिकेट के दिनों से ही वह युवराज सिंह के साथ अच्छा वक्त बिता रहे हैं. उन्होंने साथ ही बताया कि कैसे युवराज ने विराट का सीनियर टीम में भी स्वागत किया. कोहली ने बताया कि पंजाबी होने के कारण उनकी और युवराज की अलग-अलग चीजों में पसंद एक जैसी थी.

विराट ने इस वीडियो मैसेज में कहा, ‘मैं अंडर -19 वर्ल्ड कप जीतकर आया था. उन्होंने (युवराज) मेरा बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया, मुझे आराम भी दिया. मेरे साथ मजाक करना शुरू कर दिया और हमें एक जैसा ही खाना पसंद आता था. हम दोनों पंजाबी हैं, पंजाबी संगीत पसंद करते हैं, अच्छे कपड़े, जूते (मुस्कुराते हुए) पहनते हैं. इन सभी प्रकार की चीजों में हमारी कई साल तक एक जैसी पसंद रही. हम बाहर जाते थे और जाहिर तौर पर काफी खरीदारी करते थे. हमारी पसंद काफी समान थी.’

Birthday wish to @YUVSTRONG12 from @imVkohli 🍰❤ pic.twitter.com/aVccJ2NbMM

— Barsha Vkohli 🇮🇳 (@barshaVkohli18) December 12, 2021