ये क्या... रोहित शर्मा का जाबाज विराट कोहली का निकला फैन

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 (IPL 2023) के दौरान मुंबई इंडियंस के एक तेज गेंदबाज ने लोगों को खूब प्रभावित किया था. यह कोई और नहीं पंत के शहर से ताल्लुक रखने वाले आकाश मधवाल थे. उन्होंने अपनी उम्दा गेंदबाजी से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खूब आकर्षित किया था. अब एक बार फिर 29 वर्षीय तेज गेंदबाज चर्चा में है. इस बार अपने प्रदर्शन को लेकर नहीं बल्कि मधवाल अपने फेवरेट खिलाड़ी को लेकर चर्चा में हैं.

दरअसल, आकाश मधवाल ने अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है. इस तस्वीर में वह अपने घर में एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं. इस बीच जब तस्वीर को ध्यान से देखा गया तो एक बेहद ही दिलचस्प शख्स का नाम निकलकर सामने आया. मधवाल ने अपने घर की दीवार पर अपने आईपीएल जर्सी के साथ-साथ विराट कोहली की जर्सी को भी याद के तौर पर लगा रखा है.

Akash Madhwal has framed Virat Kohli’s RCB jersey on his wall.

The respect for King Kohli!!! pic.twitter.com/3ikTez4sCo

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 11, 2023