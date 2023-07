नई दिल्ली. भारतीय टीम मौजूदा समय में टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज दौरे पर है. दौरे का आगाज टेस्ट सीरीज से होगा. उससे पहले भारतीय टीम अपनी तैयारियों को परखने के लिए इंट्रा स्क्वायड मैच खेल रही है. इस मुकाबले में जिस तरह से भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) आउट हुए, उसे देख हर कोई निराश है.

दरअसल, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि विराट कोहली रेड बॉल क्रिकेट में बाहर जाती गेंदों पर शॉट लगाने के प्रयास में कैच आउट हो रहे हैं. पूर्व क्रिकेटर लगातार उन्हें बाहर जाती गेंदों पर शॉट लगाने से बचने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी इस गलती पर अबतक काबू नहीं पाया है.

Virat Kohli’s dismissal in the practice match in Barbados today. Jaydev Unadkat claimed his wicket. #WIvIND

Video courtesy: Vimal Kumar pic.twitter.com/IltleUGgwy

