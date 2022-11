VIDEO: विराट कोहली साथी खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान शॉपिंग करने पहुंचे, जानिए वायरल वाीडियो की सच्चाई

नई दिल्ली. विराट कोहली (Virat Kohli) ने टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने 4 अर्धशतक के सहारे सबसे अधिक 296 रन बनाए थे. हालांकि टीम इंडिया (Team India) का सफर वर्ल्ड कप में अंतिम-4 में ही खत्म हो गया था. इंग्लैंड ने उसे सेमीफाइनल में (T20 World Cup) 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. इसके बाद इंग्लिश टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब पर भी कब्जा किया. भारतीय टीम इस समय न्यूजीलैंड के दौर पर (IND vs NZ) पर है. इस बीच कोहली का पाकिस्तान में शॉपिंग करने का 16 साल पुराना वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में उनके साथ कई पुराने दिग्गज भी दिखाई पड़ रहे हैं.

पीयूष चावला की अगुआई में अंडर-19 भारतीय टीम 2006 में पाकिस्तान के दौरे पर गई थी. तब टीम ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से जबकि 4 मैचों की वनडे सीरीज 4-0 से जीती थी. वीडियो में विराट कोहली के साथ राॅबिन उथप्पा, चेतेश्वर पुजारा, रवींद्र जडेजा और इशांत शर्मा सहित कई दिग्गज खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. कोहली ने टेस्ट सीरीज की 3 पारियों में 172 जबकि वनडे की 3 पारियों में 125 रन बनाए थे.

Throwback, When Virat Kohli visited Pakistan with Indian U 19 team in 2006. Piyush Chawla, Pujara, Jadeja, Ishant Sharma were also part of the team. Piyush Chawla was captain.

Video Credit: Haris Haroon pic.twitter.com/sXy9HeHj1B

