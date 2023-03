VIDEO: 'वह काफी घमंडी थे'...क्रिस गेल के सामने विराट के जिगरी दोस्त ने खोले राज, फिर कैसे बढ़ गई मन में इज्जत?

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) का इंतजार दो दिन में खत्म हो जाएगा. भारतीय फैंस ने अपनी-अपनी पसंदीदा टीमों का आत्मविश्वास बढ़ाना शुरू कर दिया है. उनमें से एक टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) भी है. भले ही इस टीम ने एक भी बार ट्रॉफी नहीं जीती है लेकिन फैंस के मामले में इस टीम का क्रेज देखते ही बनता है. जिसकी वजह इस टीम के खिलाड़ियों का जज्बा है. विराट कोहली (Virat Kohli) और एबी डिविलियर्स (Ab De Villers) जैसे दिग्गजों का इस फैन फॉलोंइंग में अहम रोल है.

विराट और एबी ने मिलकर टीम को कई बड़े मुकाबलों में जीत दिलाई है. दोनों खिलाड़ी मैदान के बाहर काफी अच्छे दोस्त भी हैं. विराट और एबी की यारी जगजाहिर है. अब आईपीएल की शुरुआत से पहले एक बार फिर दोनों दिग्गजों की मुलाकात देखी गई. इस बीच साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ने विराट के लिए अपनी पहली प्रतिक्रिया लोगों के सामने रखी. आरसीबी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें डिविलियर्स और यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल एक दूसरे से कुछ सवाल पूछते नजर आ रहे हैं.

" isDesktop="true" id="5683293" >

विराट थोड़े घमंडी थे- एबी डिविलियर्स

क्रिस गेल ने विराट के बारे में डिविलियर्स से उनकी पहली प्रतिक्रिया पूछी तो उन्होंने कहा, ‘हे भगवान…मेरे सामने यह सवाल पहले भी आया है और मैं इसका जवाब दे चुका हूं. मुझे लगता है जब मैं विराट से पहली बार मिला तो वह घमंडी थे. अपनी हेयर स्टाइल के साथ वह थोड़े अकड़ रहे थे. लेकिन उसके बाद मैंने उन्हें थोड़ा और जाना और उनके खेल को देखा. जिसके बाद मेरे मन में उनके लिए इज्जत बन गई. लेकिन उन्हें अच्छे से जानने के बाद मेरी पहले वाली सोच बदल गई. जानने के बाद वह अब एक अच्छे व्यक्ति लगते हैं लेकिन जब मेरी उनसे पहली मुलाकात …उफ.’

AB de Villiers and Chris Gayle chat about their time at RCB, bond with Virat, fitting into the RCB brand seamlessly and their most memorable moment with the team, in Part 1 of Bold Diaries.

Stay tuned for a fun rapid fire between the two in Part 2.#PlayBold #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/WkQO4f9uz1

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 28, 2023