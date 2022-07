IND vs ENG: सहवाग ने LIVE मैच में किया कोहली पर भद्दा कमेंट, भड़के फैंस बोले- फौरन कमेंट्री पैनल से हटाओ

नई दिल्ली. भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन मैदान पर खेला जा रहा रीशेड्यूल टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद भारत की बढ़त 250 रन के पार हो चुकी है और उसके सात विकेट बचे हैं. इस टेस्ट में अभी भी पूरे दो दिन का खेल बचा है. ऐसे में मुकाबले के रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है. इसी बीच, इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन यानी रविवार को ऐसा कुछ देखने को मिला, जिसके बारे में फैंस ने भी शायद की सोचा होगा. दरअसल, मैच के तीसरे दिन हिंदी में कमेंट्री कर रहे पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने विराट कोहली को लेकर भद्दा कमेंट किया. जो कोहली के फैंस को खासा नागवार गुजरा और सोशल मीडिया पर फैंस सहवाग को खरी-खोटी सुनाने लगे.

इंग्लैंड की पहली पारी के 62वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने मैथ्यू पॉट्स को आउट किया, तो विराट कोहली डांस करते हुए इस विकेट का जश्न मनाने लगे. इस समय मोहम्मद कैफ और वीरेंद्र सहवाग कमेंट्री कर रहे थे. लाइव मैच में कमेंट्री करते हुए सहवाग ने कहा- ‘देखो छमिया नाच रही है.’ वीरू के इस कमेंट का वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कोहली पर इस तरह के कमेंट को उनके फैंस पचा नहीं पाए और सोशल मीडिया पर सहवाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनको खूब खरी-खोटी सुनाई.

कोहली के फैंस का फूटा सहवाग पर गुस्सा

एक ट्विटर ने लिखा- “मेरी समझ से बाहर है क्यों सहवाग को कमेंट्री पैनल में रखा गया है.” एक अन्य यूजर ने लिखा- “सहवाग को पता नहीं है, क्या और कैसे बोलना चाहिए. उनकी कमेंट्री बेहद खराब है.” एक और यूजर ने लिखा-“दिन-ब-दिन हिंदी कमेंट्री का स्तर और गिरता जा रहा है.”

