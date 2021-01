IND vs AUS: भारतीय टीम को गालियां देने पर सहवाग-लक्ष्मण भड़के, हरभजन ने सुनाया अपना दर्द

Tum karo toh Sarcasm , aur koi Kare toh Racism .Very unfortunate with what some of the Australian crowd has been doing at the SCG and spoiling the vibes of a good test series. pic.twitter.com/mrDTbX4t7i — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 10, 2021

Very unfortunate to see what’s happening at SCG. There is no place for this rubbish. Never understood the need to yell abuse at players on a sporting field.. If you’re not here to watch the game and can’t be respectful, then pls don’t come and spoil the atmosphere. #AUSvIND — VVS Laxman (@VVSLaxman281) January 10, 2021

Unacceptable behaviour there is no place for racism, I hope this is dealt in the most severe way. #AUSvIND — Tom Moody (@TomMoodyCricket) January 10, 2021

I personally have heard many things on the field while playing in Australia about Me My religion My colour and much more..This isn’t the first time the crowd is doing this nonsense..How do u stop them ?? #AUSvIND — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) January 10, 2021

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) पर ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने लगातार दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों को गालियां दी है. भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने दर्शकों द्वारा अभद्र व्यवहार की शिकायत की. इस वजह से तीसरे टेस्ट के चौथे दिन कुछ समय तक खेल भी रोकना पड़ा. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने इसके बाद माफी मांगी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया. इससे पहले कल भी एससीजी पर नशे में धुत्त एक दर्शक ने भारतीय खिलाड़ियों जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज पर नस्ली टिप्पणी की थी. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) की शिकायत पर आईसीसी इस मामले की जांच कर रहा है. भारत के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और वीवीएस लक्ष्मण ने इस घटना की निंदा की है.भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया, "तुम करो तो कटाक्ष (Sarcasm), और कोई करे तो नस्लवाद (Racism). सिडनी के मैदान में कुछ ऑस्ट्रेलियाई दर्शक जो कर रहे हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं और वे बेहतरीन टेस्ट सीरीज का मजा किरकिरा कर रहे हैं."भारत के पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने ट्वीट किया, "सिडनी के मैदान पर जो रहा है वो देखना दुर्भाग्यपूर्ण है. इस बकवास के लिए कोई जगह नहीं है. खेल के मैदान पर खिलाड़ियों को गाली देने की जरूरत कभी समझ में नहीं आई. अगर आप खेल देखने के लिए नहीं आए हैं और सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते तो कृपया ना आएं और माहौल को खराब ना करें."ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी टॉम मूडी ने कहा, "अस्वीकार्य व्यवहार. नस्लवाद के लिए कोई जगह नहीं है. मुझे उम्मीद है कि इसे सबसे गंभीर तरीके से निपटा जाएगा."हरभजन सिंह ने ट्वीट किया, 'मैंने व्यक्तिगत रूप से ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए मैदान पर कई बातें सुनी हैं. उन्होंने मेरे रंग और धर्म को लेकर को टिप्पणी की. यह पहली बार नहीं है जब भीड़ यह बकवास कर रही है... आप उन्हें कैसे रोकेंगे?'रविवार को चौथे दिन के दूसरे सेशन के दौरान भारतीय खिलाड़ी मैदान के बीच एकत्रित हो गए जब स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खड़े सिराज ने अपशब्द कहे जाने की शिकायत की. इससे पहले सिराज के ओवर में कैमरन ग्रीन ने लगातार दो छक्के जड़े थे. इसके बाद पुलिसकर्मी दर्शक दीर्घा में गए और अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को ढूंढने लगे और फिर छह लोगों को स्टैंड से जाने को कहा गया.