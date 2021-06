स्पिन गेंदबाजी को लेकर शेन वॉर्न को फैन ने दिया 'गुरु ज्ञान', तो सहवाग ने भी ली चुटकी

नई दिल्ली. भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथैम्पटन में विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल हो रहा है. भारत ने इस मुकाबले के लिए जहां दो स्पिनर्स को प्लेइंग-11 में शामिल किया है. वहीं, कीवी टीम ने एक भी स्पिन गेंदबाज को मौका नहीं दिया. इसे लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने भी सवाल खड़े किए थे.



उन्होंने ट्वीट किया था कि मैं ये देखकर काफी निराश हूं कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने प्लेइंग-11 में एक भी स्पिनर को नहीं शामिल किया. क्योंकि अभी से फुटमार्क नजर आने लगे हैं. अगर विकेट ने टर्न लिया और भारत पहली पारी में 275 या 300 रन बनाने में सफल रहा तो मैच खत्म हो जाएगा. सिर्फ मौसम ही बचा जा सकता है.



वॉर्न के इस ट्वीट के जवाब में एक फैन ने उनकी स्पिन गेंदबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि शेन क्या आप जानते हैं कि स्पिन गेंद कैसे की जाती है?. ये पिच नहीं सूखेगी, क्योंकि बाकी बचे टेस्ट में भी यहां बारिश की आशंका है. इसके बाद कई फैंस ने ये सवाल पूछने वाले का मजाक उड़ाया. क्योंकि वॉर्न खुद दिग्गज स्पिन गेंदबाज रहे हैं. वॉर्न ने तो इसका जवाब नहीं दिया. लेकिन वीरेंद्र सहवाग इस विवाद में कूद गए और उन्होंने भी वॉर्न की चुटकी ले ली.



सहवाग ने वॉर्न से सवाल पूछने वाले फैन के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि वॉर्न आप इसे फ्रेम करें और कुछ स्पिन गेंदबाजी के बारे में समझने की कोशिश करें. इसके बाद कई फैंस ने भी वॉर्न को घेरने वाले के जमकर मजे लिए.

This is the proof that everybody should have an opinion but not everybody should've an opinion on TwitterImagine the confidence, the audacity, the foolishness that you're teaching how the spin works to the greatest to ever do it in Cricket‍♂️Sorry Shane Warne‍♂️I can't pic.twitter.com/d4Otpv2uZo