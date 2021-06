सहवाग ने रहाणे के जन्मदिन पर शेयर की उनके बचपन की तस्वीर, पहचान में भी नहीं आ रहे 'कराटे किड'

नई दिल्ली. भारतीय टेस्ट टीम के उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) आज यानी 6 जून को अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर उनहें सोशल मीडिया पर दुनिया के कई हिस्सों से शुभकामनाएं मिलीं. पूर्व भारतीय धुरंधर ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने भी उन्हें बर्थडे विश किया लेकिन अंदाज काफी अलग था. सहवाग ने रहाणे के बचपन की तस्वीर शेयर की जिसमें वह 'कराटे किड' की तरह खड़े हैं.



सहवाग ने रहाणे को शुभकामनाएं देते हुए उनके नेतृत्व कौशल के चलते सराहना की. रहाणे की कप्तानी में भारतीय टीम ने इस साल की शुरुआत में बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को मात दी. सहवाग ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'आपके अंदर का कराटे किड ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था. एडिलेड में 36 रन पर ऑलआउट होने के बाद, जिस तरह से आपने एक ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत में आगे से नेतृत्व किया, वह हमेशा हर क्रिकेट प्रेमी की यादों में दर्ज रहेगा. जन्मदिन मुबारक अजिंक्य.'



उन्होंने रहाणे को टैग भी किया. इस तस्वीर को काफी पसंद किया जा रहा है जिस पर अभी तक 21 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. इतना ही नहीं, एक हजार से ज्यादा लोगों ने इसे रिट्वीट किया है.

The Karate Kid in you was seen in Australia. After the 36 all out in Adelaide , the way you led from the front in a historic test series victory will always be etched in every Cricket lover’s memory. Happy Birthday @ajinkyarahane88 Kee May pic.twitter.com/ZCIEPA2hJC